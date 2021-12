Bahia deve definir novo treinador nesta terça-feira

Apesar das duas vitórias consecutivas no comando interino da equipe, Charles Fabian segue sendo o plano B da diretoria do Bahia, que se reunirá nesta terça-feira, 12, pela manhã para, provavelmente, anunciar em definitivo o novo treinador do time.

A cúpula do futebol - com o diretor Rodrigo Pastana, o gerente Marcus Vinícius e o diretor de negócios Pablo Ramos, foi nesta segunda, 11, ao gramado para dar apoio ao ex-jogador, que é tido como ainda 'verde' para o cargo e deve ficar como auxiliar.

Isso, porém, caso o Bahia consiga, nas negociações com o nome preferido, Gilson Kleina, diminuir o valor salarial pedido pelo ex-palmeirense. A intenção é que a quantia final não vá muito além dos R$ 200 mil, com o limite em R$ 230 mil.

"Realmente, continuamos em negociação e o entrave é esse acerto salarial", resumiu Anderson Suave, empresário de Gilson Kleina.

Charles está invicto como técnico interino do Bahia. Começou seu trabalho no empate, em 1 a 1, com o Palmeiras, no Pacaembu. Depois, venceu duas seguidas na Fonte Nova: um par de triunfos, por 1 a 0, sobre Corinthians e Goiás. Já Kleina 'descansa' desde o dia 8 de maio, data em que acabou demitido do Palmeiras.

