Bahia deve contratar lateral-direito do Cruzeiro

O Bahia está aproveitando a parada da Copa do Mundo para reforçar seu elenco. E, de acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o setor mais próximo de acerto é a chegada de um lateral-direito, para suprir a saída de João Pedro, que veio ao Tricolor emprestado pelo Palmeiras, mas foi negociado com o Porto, de Portugal.

Um dos nomes sondados pelo Bahia é Ezequiel, atleta que atualmente joga pelo Cruzeiro. “A gente está observando vários atletas na lateral-direita. O mercado todo a gente observa, mas, especificamente, na lateral direita neste momento, é o que a gente tem observado. Ezequiel é um nome interessante, mas não é o único. Não conversamos ainda concretamente com ele, nem com empresário, nem com o Cruzeiro. Porque ainda estamos formando nossa opinião, identificando quais os atletas que têm interesse em vir para o Bahia”, disse o mandatário Tricolor.

