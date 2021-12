Bahia deve apostar em trio ofensivo de poucos gols em 2017

Um centroavante está suspenso. O outro, fora por uma grave lesão. Assim, o Bahia se encontra órfão de homens-gol justamente para a disputa da partida mais importante do ano: o retorno da semifinal da Copa do Nordeste contra o rival Vitória, no domingo, 30, às 16h, na Fonte Nova.

As ausências pesam ainda mais pela necessidade de balançar a rede. Depois de levar 2 a 1 no jogo de ida, quinta-feira, no Barradão, o Esquadrão só avança se fizer gol. Pode até ser apenas um, já que um triunfo simples é suficiente para avançar à decisão.

Para chegar a este gol – ou mais, se forem necessários – o técnico Guto Ferreira precisará improvisar. Sem Hernane e Gustavo – responsáveis por 12 gols em 2017, o que equivale a 27% do total marcado pela equipe (o Brocador é vice-artilheiro, com sete tentos, e Gustavo aparece em terceiro na lista, com cinco) – a escolha deverá ser por um trio mais móvel na frente.

O provável é que o treinador use centralizado Edigar Junio, que tem força para o confronto com os zagueiros rivais. Assim, o meia-atacante Zé Rafael entraria aberto na esquerda e Allione permaneceria na direita. Foi desta forma que o Bahia terminou o jogo na quinta.

O problema é que os três não têm demonstrado intimidade com as redes em 2017. Na partida do Barradão, por exemplo, cada um desperdiçou ao menos uma chance clara. Se Hernane e Gustavo somam 12 gols, Edigar, Zé e Allione só chegam a seis em conjunto (dois para cada).

A expectativa é que o trio apure o faro de gol até domingo ou a solução será apostar em jogadores de outros setores. O goleador do Esquadrão na temporada é o meia Régis, com oito gols. Entretanto, ele apresentou-se abaixo da média no Ba-Vi da ida e acabou substituído antes do intervalo. Outra esperança é o volante Edson, autor do único tento do time no clássico. Bom nas bolas aéreas, ele fez três gols em seus últimos dois jogos.

Reconhecido pela sua ‘cara de poucos amigos’, o jogador mostrou estar mordido na entrevista coletiva que concedeu nesta sexta-feira, 28, principalmente por conta da confusão em que se envolveu com o treinador do Vitória, Argel Fucks.

“A confusão começou porque um cara lá pisou no meu pé e ele [Argel] me deu o cotovelo. Não para machucar, mas só a intenção... Ele como treinador deveria dar o exemplo. Mas se quer confusão procurou o cara certo. Tem uma guerra para acontecer no domingo. Fica a critério dele saber se vai ter a mesma postura”, disparou o volante.

Além do ataque repaginado, o Esquadrão terá como novidade a volta de suspensão do lateral direito Eduardo e a provável troca de Lucas Fonseca por Jackson na zaga.

Reforço prometido

Com a fratura na tíbia que vai tirar Hernane de ação por cerca de três meses, o Bahia buscará outro centroavante. Foi o que confirmou o presidente do clube, Marcelo Sant’Ana.

“No momento adequado a gente vai reforçar esse setor, mas agora a prioridade é total para a busca da classificação à final”, disse o dirigente.

Ingressos a R$ 10

Para conseguir a virada no confronto com o rival, o Bahia usa como elemento motivador o poder de sua torcida. Nesta setxa, em entrevista ao programa de rádio do clube, o presidente Marcelo Sant’Ana anunciou promoção especial para domingo.

Em venda que já começou nesta sexta pela internet, torcedores pagarão R$ 10 (preço único) para assistir à partida em um dos 4 mil lugares do setor Super Sul – que seria destinado aos visitantes caso não tivesse havido a decisão por torcida única. Neste sábado, 29, a comercialização se estende às bilheterias da Fonte Nova e aos balcões Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia.

Até o início da tarde desta sexta, contando sócios e ingressos corporativos, mais de 17 mil pessoas já estavam garantidas para o jogo.

Além da promoção, o presidente Sant’Ana também lançou mão de discurso forte para conclamar os tricolores. “O Bahia vai se classificar porque tem mais time e mais torcida. Juntos, vamos provar que nossa torcida é única e faz a diferença”, disse ele, que emendou: “Minha convicção é porque tenho total confiança de que esses erros absurdos não vão se repetir”.

