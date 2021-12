Bahia deve anunciar volante ex-Atlético-MG e Marítimo-POR

O Bahia deve anunciar nos próximos dias a contratação do volante Rafael Miranda, 28 anos, jogador formado no Atlético-MG e que estava há três anos e meio no Marítimo, de Portugal.

O contrato do volante com o clube português vai até o próximo dia 30 de junho. Com isso, Rafael já pode assinar um pré-contrato com o Esquadrão

Segundo informações de pessoas próximas ao jogador, Rafael se encontra em Belo Horizonte, curtindo as férias após o fim temporada europeia 2012/2013. Ele aguarda apenas o anúncio oficial do tricolor baiano para vir a Salvador ser apresentado oficialmente.

O mineiro Rafael Miranda tem 1m78 de altura e começou sua carreira na base do Atlético-MG, onde jogou até 2008. Em 2009 atuou no Atlético-PR, de onde se transferiu para o Marítimo-POR. Na última temporada, Rafael atuou em 42 jogos pelo Marítimo, marcando quatro gols.



