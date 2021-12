Bahia deve anunciar Allione nesta sexta e aguarda volante para fechar elenco

O meia-atacante argentino Allione deve ser anunciado nesta sexta-feira, 12, de maneira oficial pelo Esquadrão e se tornará o oitavo reforço do clube para a temporada 2017. O argentino de 22 anos, ex-Palmeiras, está no Fazendão desde esta quinta-feira, 12, e aguarda a assinatura do contrato.

Outro que o Tricolor aguarda chegar a Salvador para iniciar a burocracia de contratação é o volante Matheus Sales, também ex-Palmeiras. O próprio atleta foi quem revelou o acerto através de um perfil seu em uma rede social, mas o Bahia ainda não confirmou.

Ao que tudo indica agora, estes devem ser os últimos reforços do Esquadrão antes do início da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. O clube admite que ainda busca um goleiro e um atacante de beirada, mas tem enfrentado dificuldades para encontrar boas peças no mercado.

Por isso, o presidente tricolor Marcelo Sant’Ana deu a entender, em entrevista para o canal de TV por assinatura ESPN nesta quinta, que o elenco deve ser fechado após Allione e Mateus, e as demais peças seriam procuradas sem pressa: “Se esses reforços (atacante e goleiro) não chegarem agora, nesse inicio de janeiro, acreditamos que até o final do semestre elas chegarão”.

O mandatário tricolor também falou da renovação com o zagueiro Tiago, cujo empréstimo acaba em junho próximo: “Temos conversado com o atleta e com o Atlético-MG (com quem o defensor tem contrato) e acredito que o presidente do Galo, Daniel Nepomuceno, pretende fechar essa situação ainda nos Estados Unidos”.

