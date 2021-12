Bahia deve anunciar 'adeus' de meia nesta quinta-feira

A novela da negociação do meia Romagnoli com o Bahia está no fim. O diário argentino Olé já dá como certo o retorno do atleta ao San Lorenzo para disputar, em dezembro, o Mundial de Clubes.

Ficou acertado que Romagnoli pagará 50% dos US$ 500 mil previstos pela quebra do pré-contrado firmado no início do ano. Ele também irá devolver os US$ 50 mil que recebeu de luvas no ato da assinatura. Para pagar os cerca de R$ 670 mil, o meia teria a ajuda do clube argentino.

A diretoria tricolor espera o dinheiro cair na conta para oficializar o negócio, o que deve ocorrer nesta quinta-feira, 21.

