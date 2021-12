Bahia deve acertar empréstimo de Marco Antônio para o Botafogo

O meio-campista do Bahia Marco Antônio, de 23 anos, pode estar de malas prontas para defender o Botafogo até o final de 2021.

Em busca de reforços para a disputa da Série B, o clube de General Severiano apresentou interesse formal no atleta do Bahia e uma reunião na segunda-feira, 22, deve acertar os detalhes do empréstimo.

Alçado para o elenco principal em 2018 cercado de expectativa, o meia nunca conseguiu se firmar no tricolor por conta das constantes lesões. Em 2020 Marco Antônio disputou 27 jogos com a camisa do Bahia e fez 4 gols.

Na temporada 2021, Marco Antônio soma apenas 18 minutos em campo, tendo perdido espaço com o treinador Dado Cavalcanti.

