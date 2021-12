Bahia detona arbitragem após derrota contra o Grêmio: "Da vergonha para o escândalo"

O Bahia demonstrou toda a sua insatisfação contra a arbitragem, na noite desta quarta-feira, 6, após o gol mal-anulado do atacante Gilberto, aos 27 minutos do primeiro tempo, durante o confronto contra o Grêmio. Após o treinador Dado Cavalcanti criticar a decisão na coletiva pós-jogo, foi a vez do clube se posicionar nas redes sociais.

"Em outubro, a Comissão de Arbitragem admitiu erro na utilização do VAR em um lance de impedimento. Hoje, mais uma vez, gol anulado com frame errado, linhas horizontais sobrepostas e linhas verticais equivocadas. A arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo", escreveu a assessoria do Esquadrão.

Em outubro, a Comissão de Arbitragem admitiu erro na utilização do VAR em um lance de impedimento. Hoje, mais uma vez, gol anulado com frame errado, linhas horizontais sobrepostas e linhas verticais equivocadas. A arbitragem brasileira vai saindo da vergonha para o escândalo. pic.twitter.com/P8KWYmyuMW — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 7, 2021

Caso o gol fosse validado, o Bahia poderia ter findado a sequência de sete derrotas consecutivos no Brasileirão. Ao apito final da partida, o placar apontava 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, no duelo entre os tricolores baiano e gaúcho, válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A.

O motivo da revolta foi o gol mal anulado do atacante Gilberto, aos 27 minutos do primeiro tempo | Foto: Reprodução

A derrota fez com que o time comandado por Dado Cavalcanti estacionasse na 16ª colocação da tabela, com 28 pontos. O grande problema para o Esquadrão, nesse caso, está no Vasco da Gama, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos, mas com dois jogos a menos.

O Cruz-Maltino entra em campo nesta quinta-feira, 7, diante do Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, podendo empurrar o Bahia para o temido Z-4.

adblock ativo