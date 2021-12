Bahia desce em posição, após empate com o Guarani na Copinha

O Esporte Clube Bahia caiu para a segunda posição no grupo 12, com quatro pontos. O próximo desafio será na próxima quarta-feira, 9, contra o time da casa e o novo líder do grupo, Taquaritinga, às 15h (horário da Bahia). O Bahia foi à campo com: Fabrício; Edimundo, Enck, Rafael, Matheus Bahia; Clayton, Rodrigo (Railan), Caio Mello; Saldanha (Ueslei), Pablo (Mayk), Caique.

Esquadrão sai atrás do Guarani, mas busca empate na segunda rodada da Primeira Fase da Copinha.

Logo aos quatro minutos da primeira etapa, o zagueiro Victor Ramon abriu o placar para o Bugre. Após o revés, o Tricolor se lançou ao ataque, mas o campo repleto de poças atrapalhou as investidas do time. Após o intervalo, o Bahia voltou mais ofensivo para a partida, com três alterações promovidas pelo técnico Pablo Fernandez.

adblock ativo