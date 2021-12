O Bahia começou sonolento no jogo e só acordou depois de chacoalhões de um Paraná sempre desperto na noite desta sexta-feira, 30, na Fonte Nova. Até deu uns cochilos, mas ganhou por 1 a 0 e dorme como líder da Série B do Campeonato Brasileiro.



Neste sábado, o pernambucano Náutico, com um ponto a menos, tem a chance de recuperar o topo no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, também pela quarta rodada.



Apesar do apoio de quase 20 mil torcedores, o Tricolor de Aço não foi bem. Mostrou-se disperso, errou muitos passes. O atacante Léo Gamalho até desperdiçou pênalti. Na próxima semana, o Esquadrão emendará duas partidas fora de casa. Terça-feira, contra o Macaé. Sábado, diante do Bragantino.

Desfalques

O Bahia novamente não teve os goleadores Kieza e Maxi Biancucchi e o volante Bruno Paulista, que haviam se machucado. O volante Souza cumpriu suspensão.

Para piorar, o meia Eduardo, ex-Joinville, teve péssima estreia. Sofreu torção de tornozelo aos três minutos e foi substituído por Willians Santana, que, tonto, precisou sair aos 20 do segundo tempo.

O Paraná começou melhor, usando costumeira estratégia do Bahia: marcação na saída de bola adversária. Assim, frequentou a área baiana e levou perigo, sobretudo em contragolpes. O técnico Sérgio Soares se desesperava, aos berros, à beira do campo, incomodado com o surpreendente domínio dos visitantes.

A situação melhorou aos 19 minutos, quando o capitão Titi, livre na área, marcou, saboreando um rebote do goleiro após bomba do lateral Marlon em cobrança de falta.

Eliano Jorge Bahia derrota Paraná e vira líder da Série B

O time sulista retomou o controle do duelo e teve chances de empatar. Em outro lance eventual dos donos da casa, porém, toque de braço do lateral esquerdo Fernandes na área rendeu pênalti aos 39, mas a cavadinha de Léo Gamalho encobriu o travessão.



O bicampeão baiano continuou com dificuldades de criação no segundo tempo. Foi prejudicado pela arbitragem, aos 25 minutos, com impedimento inexistente numa jogada que culminou com o atacante Zé Roberto diante do gol escancarado. Em seguida, o lateral direito Danilo Baia, do Paraná, acabou expulso.

Aí ficou mais tranquila a vida do Bahia, que pediu outro pênalti. A equipe paranaense ensaiou pressão. E a tensão aumentou no fim porque o volante paraguaio Pittoni também levou cartão vermelho.

