Bahia derrota o Botafogo na Fonte e segue na cola do G-6

Com domínio total e em noite inspirada dos velocistas Artur e Élber, o Bahia derrotou o Botafogo, na noite desta quarta-feira, 25, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com tranquilidade, chegou aos 34 pontos, e a gora está a um pontinho do São Paulo, time que abre o G-6 da Série A.

Roger Machado foi ousado na escalação e começou a partida com Guerra no lugar de Ronaldo e Élber na va vaga de Lucca. Dessa forma, forma o Tricolor conseguiu pressionar o Glorioso, manter a posse de bola e ter paciência e inteligência para acelerar o jogo quando necessário e matar o confronto.

Artur (1,68 m), no primeiro tempo, após passe de Moisés, e Élber (1,70 m), na segunda etapa, após assistência do camisa 98, fizeram os gols do duelo.

O Esquadrão volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Avaí, às 20h, no estádio da Ressacada.

Teve de tudo

Com o meia Guerra no lugar do volante Ronaldo, o Bahia começou a partida com um time mais ofensivo, disposto a pressionar o Botafogo e controlar a partida. Com uma linha de marcação alta e tentando abafar a saída de bola do rival, o Tricolor foi para cima.

Do outro lado, o Glorioso, acuado e sem espaços, tinha muita dificuldade na saída de bola e para acionar os meias Cícero e João. Mesmo assim, o primeiro lance de perigo foi do Alvinegro carioca.

Aos 11 minutos, Diego Souza lançou Victor Rangel na cara do gol, por trás da defesa do Bahia. Douglas saiu do gol, tocou na bola e se chocou com o atacante do Fogão e a bola sobrou para Lucas Campos, que finalizou por cobertura. Juninho tirou em cima da linha.

O Esquadrão controlava o jogo, tinha mais posse de bola, pressionava, mas não conseguia achar espaços para finalizar em gol. E o Botafogo deixou clara a intenção de jogar no contra-ataque.

Mas organizado e com fome de gol, o Esquadrão balançou as redes aos 23 minutos. Moisés fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por Gilberto e chegou limpa para Artur, livre no segundo pau, estudar as redes.

Na sequência, o Bahia roubou mais uma bola e Élber disparou pela direita em direção ao gol. Gilson tentou parar o atacante tricolor e, na entrada da área, fez falta. O juiz deu vermelho direto.

Aos 37, Nino Paraíba caiu na área após choque com Lucas Barros e pediu pênalti. O juiz foi chamado pelo VAR. Após análise, Flavio Rodrigues de Souza mandou seguir o jogo.

Domínio total

E o Bahia voltou para o segundo com o mesmo ritmo forte, dominando as ações e quase ampliou logo aos 3 minutos. Artur fez boa jogada pelo lado esquerdo e chutou forte, rasteiro, na rede pelo lado de fora do gol de Gatito.

Élber voltou endiabrado, tentando jogadas individuais e infernizando a defesa botafoguense. Aos 6, ele fez jogada individual e foi travado na hora do chute. Aos 9, ele driblou três e cruzou, mas a zaga cortou. Moisés ainda tentou chute de longe. A bola beliscou a trave.

Em grande noite, Élber deu um passe espetacular para Gilberto. O camisa 9, sozinho, testou para fora. Mas na sequência, aos 17, Artur passou por Gabriel, invadiu a área e tocou rasteiro. Élber só fez empurrar para as redes: 2 a 0, para coroar a noite do camisa 7.

Após a boa vantagem no placar, o Bahia passou a administrar o duelo. Roger aproveitou para promover a estreia do lateral/meia João Pedro.

