O Bahia derrotou o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e deu um passo importante para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Com este resultado, o Tricolor precisa de um empate no dia 3 de outubro (quarta-feira), no Engenhão, para avançar de fase na competição continental.

Bahia derrota o Botafogo e abre vantagem na Sul-Americana

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e o Esquadrão conseguiu abrir o placar logo no início. O meia Ramires aproveitou uma sobra de bola na área e finalizou de esquerda marcando 1 a 0 no placar para os donos da casa.

Na segunda etapa, o jogo pegou fogo e o Bahia conseguiu ampliar o marcador através do atacante Clayton, em uma cabeçada que contou com a falha do goleiro botafoguense. A equipe carioca ainda marcou com o atacante Rodrigo Pimpão, após uma defesa confusa do goleiro Douglas, fechando o placar em 2 a 1.

As duas equipes voltam a se enfrentar daqui a duas semanas no Rio de Janeiro. Pelo Brasileirão, o time do técnico Enderson Moreira volta a campo na segunda, 24, às 20h, diante do Vasco, no estádio de São Januário.

O jogo

A partida na Fonte Nova começou a todo vapor e logo aos 4 minutos o Bahia abriu o placar. O garoto Ramires aproveitou uma sobra de bola dentro da área e bateu de esquerda, sem chances de defesa para o goleiro Diego.

Aos 19 minutos, a equipe carioca deu a resposta, em uma jogada confusa onde o lateral-direito Nino Paraíba quase marca gol contra. Com 23, nova chance botafoguense, com Breener, que desviou e a bola passou raspando a trave do arqueiro Douglas.

O Tricolor quase amplia o marcador com Nino Paraíba. O lateral-direito aproveitou uma bola na área e chutou de primeira para fora. Em seguida, aos 34 minutos, Edigar Junio arriscou uma finalização de fora da área que passou do lado da meta alvinegra.

No fim da etapa inicial, o Botafogo colocou duas bolas na trave. Aos 39, Brenner pegou um lançamento de primeira e explodiu a redonda no poste, logo depois, com 41 minutos, Pimpão arriscou um chute que bateu no travessão.

Bahia derrota o Botafogo e abre vantagem na Sul-Americana | Foto: Divulgação/ATarde

O segundo tempo se iniciou pegando fogo. Logo aos 10 minutos, o zagueiro Marcelo pegou um rebote e chutou, Lucas Fonseca fez milagre e salvou a bola em cima da linha.

O troco do Esquadrão veio com gol. Vinícius cobrou escanteio, aos 14 minutos, e o atacante Clayton desviou de cabeça. No lance, o goleiro Diego falhou e a bola entrou colocando 2 a 0 no placar.

O Botafogo não se abateu e diminuiu logo na sequência. Após um erro do goleiro Douglas, a bola sobrou para o atacante Rodrigo Pimpão que só teve o trabalho de finalizar para anotar o tento botafoguense.

Depois de marcar o gol, a equipe carioca foi para cima do Bahia em busca do empate. Aos 22 minutos, o zagueiro Marcelo apareceu sozinho na área e cabeceou para grande defesa do goleiro Douglas.

Em uma jogada confusa, o lateral-esquerdo Léo foi expulso aos 30 minutos, deixando o Esquadrão com um a menos. Apesar da pressão botafoguense nos minutos finais, o placar seguiu inalterado e terminou com o triunfo tricolor por 2 a 1.

