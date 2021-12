O Bahia derrotou o Atlético Cerro (URU) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 25, no estádio de Pituaçu, em Salvador, e abriu uma boa vantagem para avançar para a 3ª fase da Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo, o resultado poderia ter sido ainda melhor, já que o meia atacante Zé Rafael desperdiçou um pênalti.

>>Torcidas de Bahia e Cerro geram confusão em Pituaçu

Léo Santana l A TARDE SP e Redação Bahia derrota Cerro-URU e fica perto de avançar na Sul-Americana

As duas equipes voltam a se enfrentar em Montevidéu no próximo dia 8 (quarta-feira). O Tricolor pode perder por um gol de diferença que avança de fase na competição continental.

Agora, o time do técnico Enderson Moreira volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, quando enfrenta na segunda, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova, o Atlético-MG.

Bahia derrota Cerro-URU e fica perto de avançar na Sul-Americana | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo

O primeiro tempo entre as equipes foi bastante equilibrado e de poucas chances de gol. O lance que mais chamou a atenção na parte inicial do jogo foi a expulsão do técnico uruguaio Fernando Correa, que teve de assistir boa parte do confronto de fora da área técnica, após reclamar do juiz.

Já o segundo tempo foi de muitas emoções. A equipe comandada pelo técnico Enderson Moreira foi pra cima do Cerro e conseguiu abrir o placar logo no início da etapa final. Após boa cobrança de escanteio do meia Régis, o artilheiro Gilberto escorou de cabeça para o fundo das redes, aos 9 minutos, anotando 1 a 0 e marcando seu terceiro gol em três jogos pelo Tricolor.

Daí em diante, o Bahia passou a comandar as ações e aos 28 minutos ampliou o marcador em 2 a 0 com uma cobrança de pênalti perfeita do meia Régis. Em seguida, o time da casa ainda teve a chance de golear. Aos 33, Zé Rafael desperdiçou outra penalidade máxima ao isolar a bola para longe da meta do goleiro Irrazábal.

Nos minutos finais do confronto, o Tricolor ainda se arriscou em algumas jogadas de ataque, mas o placar seguiu inalterado.

adblock ativo