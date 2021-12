Bahia demite supervisor de futebol Roberto Passos

Menos de 24 horas depois da derrota para o Galícia na estreia do Campeonato Baiano, o Bahia anunciou a saída de um dos poucos remanescentes da gestão Marcelo Guimarães Filho. O supervisor de futebol Roberto Passos, que estava no clube há pouco mais de 10 anos, foi dispensado nesta segunda-feira, 10.

De acordo com a assessoria do clube, a demissão do gestor não tem nenhuma ligação com o retrospecto negativo deste início de temporada. A troca do profissional para ocupar a função estava sendo estudada há um tempo e faz parte do processo de reestruturação do departamento de futebol.

A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas alguns nomes já estão sendo cogitados para assumir a supervisão de futebol, ao lado do atual diretor William Machado.

Depois da eliminação precoce na Copa do Nordeste, o Bahia caiu para o Galícia no domingo, 9, no primeiro jogo da segunda fase do Baianão. O lateral Raul e o atacante Maxi Biancucchi foram os mais cobrados pela torcida, que vaiou a equipe e pediu a demissão do técnico Marquinhos Santos.

adblock ativo