Bahia 'demite' sexto técnico na temporada

O Bahia vem se consolidando como 'demolidor de técnicos' nesta temporada: seis treinadores já foram demitidos após enfrentar e não vencer o Tricolor.

A nova vítima neste Brasileirão foi o comandante do Palmeiras, Cuca, dispensado após o empate no Pacamebu. Além dele, já perderam seus postos Marcelo Cabo (Atlético-GO), Roger Machado (Atlético-MG) e Milton Mendes (Vasco).

Pela Copa do Nordeste, ainda no primeiro semestre, Argel Fucks deixou o Vitória depois de perder na semifinal e Ney Franco foi mandado embora do Sport ao perder a final.

Como ainda faltam 11 rodadas para o término da competição, resta saber quem será a nova vítima. Façam suas apostas!

