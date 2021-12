Bahia demite coordenador das categorias de base

Após uma reunião ocorrida na manhã desta quinta-feira, 30, a diretoria do Esporte Clube Bahia demitiu o coordenador de base do tricolor, Newton Mota.

De acordo com nota divulgada no site do clube, a demissão ocorreu porque a divisão de base "passa pelo processo de reestruturação de todo o futebol do clube, que foi iniciada com a chegada do diretor de futebol Anderson Barros.

O novo coordenador das categorias de base do bahia deve ser anunciado nos próximos dias, de acordo com a assessoria do clube.

