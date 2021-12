Bahia define novo gerente de Comunicação

Depois de anunciar três novos diretores na equipe de gestão, a nova presidência do Bahia definiu nesta segunda-feira, 16, o novo gerente de Comunicação: trata-se do jornalista baiano e torcedor apaixonado pelo tricolor Nelson Barros Neto, de 28 anos.

Os dois jornalistas que fazem parte da assessoria de comunicação atual - Jayme Brandão e Vítor Tamar - vão permanecer no clube e a chegada do novo gerente visa fortalecer a parte institucional e administrativa do tricolor, assim como o marketing e a ligação direta entre a torcida e a diretoria.

De acordo com o novo membro da equipe, que vai gerir o Esquadrão até o final de 2014, seu projeto para a nova empreitada é de total transparência e interação com a torcida.

"Nosso projeto é a transparência total com a torcida do Bahia. Tudo que será feito será baseado na transparência. O clube passa por um momento de dificuldade financeira, mas aos poucos vamos fazer o que é possível e estamos traçando outros projetos maiores", declarou o novo gerente.

Segundo Barros, a relação com a imprensa será a mesma e fez questão de destacar que haverá também respeito à torcida. E já antecipou que, como nova posição do clube, será vetado o financiamento de passagens para radialistas e torcedores.

"Teremos uma relação de total respeito com a imprensa, com a torcida e com todo mundo. O diretor financeiro (Reuber Celestino) disse que a prática antiga de financiar passagens de torcedores e equipes de rádio, desde já informo que não vai mais haver".

Nelson Barros Neto é formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Antes de ser nomeado como gerente de comunicação do tricolor, ele havia trabalhado no Jornal A TARDE (entre 2007 e 2010), na Rede Record e atualmente atuava no Jornal Folha de S. Paulo.

