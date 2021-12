Bahia defende liderança diante do Macaé no Rio

Pode-se dizer que o Esquadrão de Aço encara nesta terça-feira, 2, seu primeiro duelo tipicamente 'de G-4' nesta Série B. Apesar de desconhecido da maior parte da torcida tricolor, o Macaé, adversário das 21h50, no interior do Rio de Janeiro, possui uma das melhores campanhas do campeonato: é o 4º colocado, um ponto atrás do líder Bahia.

Se a equipe de Sérgio Soares, por exemplo, se vangloria de ter um dos melhores ataques da competição, esse status é dividido justamente com o time da "capital nacional do petróleo". Ambos marcaram nove gols em quatro jogos e possuem três triunfos cada um, mas o tricolor empatou uma partida, enquanto o Macaé perdeu - e é daí que vem o ponto a mais na tabela.

A falta de conhecimento sobre o adversário é natural. O clube foi fundado apenas em 1990, época em que o Bahia já era bicampeão brasileiro. Mas o time fluminense também possui seu título nacional: o da Série C, no ano passado. E é graças a ele que disputa agora a Segundona, pela primeira vez na sua história.

Por causa do bom momento vivido pelo Macaé, o Tricolor promete enfrentá-lo de igual para igual: "Com a gente, não tem essa de o rival ser pouco conhecido ou muito conhecido. Vamos encarar a partida como sempre: com muita seriedade e muito trabalhos", garantiu o meia Rômulo. "Trata-se de um grande time, que estava na Série C e vem com força para a B. Por isso, vamos lá para buscar o jogo a todo momento", completou.

Dificuldades

Por um lado, o Tricolor viaja cheio de razões para crer no triunfo: não perde há sete jogos. Por outro, possui também motivos para lamentar: Soares terá para a partida nada menos do que 10 desfalques.

Os goleadores Maxi Biancucchi e Kieza ainda não foram liberados pelos médicos após lesões. O zagueiro Robson, que renovou recentemente seu contrato com o clube até o final de 2016, ainda não foi regularizado. Para completar, estão suspensos o volante paraguaio Pittoni, expulso no último jogo, e o lateral esquerdo Patric, que cumpre pena por falta cometida na Copa do Nordeste. Por fim, o meia Eduardo saiu com dor no tendão de aquiles após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. Junta-se à lista os goleiros Jean, a serviço da seleção sub-20, e Omar, com dores na coxa; o meia Tchô, que fez cirurgia de apendicite, e o lateral direito Railan, fora desde fevereiro.

Remendado, o Esquadrão deve ter a estreia de Jailton como titular na zaga. No meio-campo, a dúvida fica entre Yuri e Bruno Paulista, que se recuperou de lesão de joelho. No ataque, continua a dupla Léo Gamalho e Zé Roberto.

Camisa 10 é dúvida

Quarto colocado da Série B, com nove pontos - um a menos que o líder Bahia -, o Macaé pode ter um importante desfalque para o jogo desta terça. Camisa 10 do time alvianil, Aloísio levou cinco pontos na canela esquerda após sofrer um corte no triunfo sobre o Luverdense, no último fim de semana.

O meia está concentrado para a partida para tentar reunir condições de jogo. Se ele não puder jogar, Eberson deve ser o substituto. Melhor ataque da Segundona ao lado do Tricolor, o Macaé ainda conta com o artilheiro da competição. Pipico já marcou três vezes, juntamente com Edvânio (Sampaio Corrêa) e Kayke (ABC).

