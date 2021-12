Bahia decide vaga pela Copa do Brasil Sub-20

Na quarta-feira, 9, o Bahia enfrenta o Joinville pela 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. A partida vai ser preliminar do clássico Ba-Vi pelo Campeonato Brasileiro, começando às 18h30, na Fonte Nova.

No primeiro confronto, em Santa Catarina, houve empate em 1 a 1. Agora, o empate sem gols classifica o tricolor para a próxima fase. A repetição do resultado leva a decisão para os pênaltis. E o empate com mais gols credencia o Joinville a avançar na competição.

Se conseguir superar o JEC, o Esquadrão irá se deparar com o Internacional ou Santos pela terceira fase. No ano passado, o Bahia foi terceiro colocado, perdendo nas semifinais para o Atlético-MG.

O time Sub-20 tricolor também disputa a Copa Governador do Estado. Na última partida a equipe perdeu para os profissionais do Vitória por 3 a 0, no sábado, 5, no estádio de Pituaçu.

