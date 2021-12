Bahia decide vaga contra o Santos pela Copa do Brasil sub-20

O Bahia tem jogo decisivo na tarde desta terça-feira, 22, pela Copa do Brasil sub-20. O tricolor enfrenta o Santos, às 17h30(horário de Salvador), na Vila Belmiro, pelas quartas de final da competição.

Na partida de ida, na quarta-feira passada, 16, no estádio de Pituaçu, o Esquadrão perdeu por 1 a 0 para o Peixe. Agora, o Bahia precisa derrotar o Santos por 2 a 0. Caso o jogo termine 1 a 0 a favor do tricolor, o confronto será decidido nos pênaltis.

Na Copa do Brasil do ano passado, o esquadrão eliminou o time paulista dentro da Vila Belmiro após vencê-lo por 1 a 0, com gol do atacante Ryder, atualmente na Fiorentina da Itália.

Se conseguir a classificação, o Bahia enfrenta Atlético-MG ou América-MG, na semifinal. Estão na outra chave, também na disputa do titulo do torneio, Grêmio (RS), Botafogo (RJ), Criciúma (SC) e Remo (PA).

adblock ativo