Bahia decide final da Copa do Brasil Sub-20 em casa

Ao contrário do que ocorreu nas últimas fases da Copa do Brasil sub-20, quando definiu o resultado fora de casa, o Esquadrãozinho vai definir o título da competição em casa. O sorteio dos mandos ocorreu na manhã desta quinta-feira, 17.

O primeiro duelo da final será no dia 23 de novembro, na próxima quarta-feira, no campo do adversário. Já o segundo, na casa do Bahia, será no dia 30 de novembro.

O que ainda não foi definido foi o adversário do time na final: São Paulo e Sport duelam nesta quinta pelo jogo de volta da semifinal, às 17h30 (horário da Bahia), na Ilha do Retiro, em Recife. No jogo de ida, o Tricolor Paulista venceu por 1 a 0.

