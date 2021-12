Bahia decide contra Juazeirense uma vaga na final

Lá se vão cinco semanas em que Léo Gamalho não marca. Seu último gol foi de pênalti, nos 5 a 0 sobre o Galícia, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Baiano, em 15 de março. Agora, o contexto é favorável para que o centroavante de 29 anos faça as pazes com as redes.

Às 16h, o Esquadrão recebe a Juazeirense pela partida de volta da semifinal do Estadual. Como possui melhor campanha e venceu a ida por 2 a 1, em Juazeiro, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que se classifica.

Além de o duelo ser na Fonte Nova e com um clima teoricamente tranquilo, o camisa 11 chega descansado. Léo Gamalho vinha se queixando de cansaço muscular e, por isso, foi poupado pelo técnico Sérgio Soares da vitória por 3 a 2 sobre o Nacional-AM, quinta-feira passada, pela Copa do Brasil, em casa.

De volta, ele agora luta para superar o jejum de seis jogos. Gamalho passou em branco nos empates em 0 a 0 com Campinense e Sport, além dos triunfos sobre Galícia (4 a 0), Campinense (1 a 0), Juazeirense (2 a 1) e Sport (3 a 2).

Nestas cinco semanas, o Bahia fez nove partidas. O centroavante ficou de fora de três. As outras foram os empates em 0 a 0 com o Nacional-AM e 1 a 1 com o Campinense.

Enquanto Gamalho decepcionava, seus parceiros de ataque brilhavam. Neste período, Kieza e Maxi Biancucchi marcaram três vezes, cada um. Até o volante Souza e o meia reserva Tchô mandaram, cada um, outras três bolas na rede. O Bahia, como um todo, anotou 14 gols.

O atacante Zé Roberto, que já ameaça a titularidade de Léo Gamalho, aproveitou a brecha de quinta-feira e, como titular, deixou sua marca, em belo gol de cabeça. O outro tento tricolor nestas cinco semanas foi anotado pelo zagueiro Titi.

"Léo é importante taticamente para a equipe, mas está devendo. Por isso, tenho cobrado muito dele. Tenho sido chato nisso e acredito que ele vai melhorar", disse Soares.

Números

No total, Léo Gamalho atuou 16 vezes pelo Bahia, todas como titular. Fez cinco gols e deu uma assistência, sempre pelo Campeonato Baiano. Sua produção é pouca, se comparada à dos companheiros do badalado trio 'KGB'.

Em 2015, Kieza contabiliza 12 tentos e cinco assistências. Já Biancucchi balançou as redes sete vezes e ainda deu três passes para gol. Ainda vale lembrar que os cinco gols de Léo Gamalho representam somente 12% dos 41 do Bahia.

Os números preocupam, principalmente em se tratando de um atacante contratado com status de 'matador' e que, no ano passado, defendendo o Santa Cruz-PE, marcou 32 gols em 64 jogos. Média de 0,5.

Incluem-se aí 12 gols pela Série B do Brasileiro, competição com grau de dificuldade incomparavelmente maior ao do Campeonato Baiano. No entanto, a média de Léo Gamalho no Bahia está em 0,3 tento por partida.

Apesar de poder perder por até um gol de diferença, Sérgio Soares adiantou que seu time terá postura ofensiva diante da Juazeirense. Um dos motivos é que, para obter a vantagem do empate e ainda o direito de fazer em casa o jogo de volta da final do Baianão, é necessário ter campanha superior à do outro finalista.

O Vitória da Conquista, favorito diante do Colo Colo na outra semifinal, tem os mesmos 19 pontos do Bahia e só perde no saldo de gols: 17 contra oito. Daí a relevância de um triunfo hoje.

"A Juazeirense tem jogadores rápidos e de qualidade. Vai ser um jogo lá e cá. Eles tentarão a vitória por dois gols de diferença, e a gente não pode dar mole", comentou o lateral e volante Bruno Paulista.

