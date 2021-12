"Bahia da Torcida" nega proposta de Marcelo Filho

O presidente tricolor, Marcelo Guimarães Filho, reuniu-se na última quinta-feira, 16, com membros do movimento "Bahia da Torcida" para um almoço, que durou cerca de três horas. A reportagem de A TARDE apurou que o mandatário teria aceito a proposta de democratização do clube (principal bandeira declarada pelo grupo), mas, desde que, permanecesse no cargo até dezembro de 2014 - período que se encerra seu mandato.

A preocupação de Marcelo Filho é que não "saia desmoralizado", deixando o Bahia "pela porta dos fundos". Não houve acordo entre as partes. Pelo lado da atual gestão, além do presidente, participou do encontro Thiago Cintra, vice de patrimônio do clube, e o empresário Luís Gustavo Alves (irmão do radialista José Eduardo, o Bocão). O publicitário Sidônio Palmeira, dono da empresa Leiaute, representou o "Bahia da Torcida".

A reportagem tentou contato com Guimarães Filho, via assessoria de imprensa do Bahia, que não conseguiu localizá-lo. Nesta sexta-feira, às 18 horas, no auditório da Arena Fonte Nova, o movimento "Bahia da Torcida" será oficialmente deflagrado com participação de autoridades políticas e empresariais. O governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), e o prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) são esperados no encontro.

Mais quedas - Em crise acelerada, o Bahia segue com uma enxurrada de mudanças no departamento administrativo e de futebol. Depois das saídas de Ademir Ismerim (vice-jurídico), Paulo Angioni (gestor de futebol) e da nutricionista Mônica Seabra, a última quinta-feira foi a vez de Eduardo Barroca (auxiliar-técnico) e Sacha Mamede (marketing) também deixarem o clube.

