Bahia cria melhores chances, mas perde para o Flu

O Bahia sufocou o Fluminense nos primeiros 60 minutos do jogo da noite desta quarta-feira, 10, em Pituaçu, mas não converteu em gols a sua superioridade e acabou derrotado por 2 a 0 pelo líder da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o revés, o Tricolor de Aço perdeu duas posições: ultrapassado pela Ponte Preta e pelo Santos, o time baiano agora ocupa a 15ª colocação, com os mesmos 35 pontos ganhos. Já o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 65 pontos e se manteve isolado na ponta da tabela.

Sem tomar conhecimento do bom time do Fluminense, o Bahia foi para cima desde o primeiro minuto de jogo em Pituaçu. Mas encontrou um Diego Cavallieri inspirado no gol carioca e não conseguiu construir um escore em seu favor. O Fluminense, por sua vez, assumia uma postura defensiva e apenas explorava os contra-ataques.

Na segunda etapa, o Bahia seguiu melhor e o tricolor carioca se manteve cauteloso. Aos quatro minutos, Lulinha, em posição regular, chegou a balançar a rede de Cavallieri, mas o árbitro marcou impedimento. Aos 13, Bruno Vieira fez jogada individual pela direita e abriu o placar com um toque na saída de Lomba. Rafael Sobis aproveitou sobra na área e decretou a vitória em favor do time visitante, aos 30 minutos.

Pilhados na partida, cinco jogadores do Bahia receberam cartões amarelos. Para Gabriel, Titi e Danny Morais, a advertência foi a terceira conscutiva. Suspensos, eles desfalcação o Esquadrão no jogo do próximo domingo, 14, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. Às 18h30 do mesmo dia, o Flu recebe a Ponte Preta no Estádio São Januário.

Início inflamado - A chuva que diminuiu a temperatura de Salvador não esfriou os ânimos dos jogadores do Bahia no primeiro tempo de jogo em Pituaçu. Ligado, o time baiano foi para cima do Fluminense e, não fosse a falta de sorte nas suas jogadas de conclusão, poderia ter arrancado um resultado diferente do imerecido 0 a 0.

Sem dar espaços ao Tricolor das Laranjeiras, o Esquadrão chegou pela primeira vez logo aos cinco minutos: Elias fez boa jogada pelo lado direito e bateu cruzado, mas a bola desviou na zaga e foi para fora. Um minuto depois, Jussandro recebeu lançamento de Hélder pelo lado esquerdo e bateu cruzado; para fora.

Mas a melhor chance do Bahia aconteceu aos 18 minutos: Neto caprichou em cobrança de falta da intermediária e carimbou a trave de Diego Cavallieri. Aos 24, Hélder, lesionado, teve que deixar o campo. Jorginho abriu mão de colocar um jogador mais ofensivo e lançou mão do volante Fabinho.

Mas a substituição não diminuiu a intensidade com que o Bahia buscava o gol e o Esquadrão seguiu a pressionar o Flu. Aos 34, Gabriel fez boa jogada pelo lado esquerdo e bateu colocado; Cavallieri espalmou. Dois minutos depois, o duelo se repetiu: Gabriel pegou sobra da entrada da área e o goleiro salvou mais uma vez. Aos 41, Fred escorou de cabeça e Wellington Nem ficou livre para marcar, mas não conseguiu tocar na bola.

Quem não faz, leva - Jorginho colocou Lulinha em lugar de Elias e o Bahia voltou para o segundo tempo de jogo ainda mais arrasador: logo nos primeiros segundos, Zé Roberto roubou bola na intermediária, arrancou até a grande área e bateu cruzado, mas Cavallieri mandou para escanteio.

Aos quatro minutos, o tricolor baiano sofreu um gol. Não do Flu, mas da arbitragem: em posição regular, Lulinha recebeu lançamento na intermediária, arrancou até a grande área e balançou as redes cariocas, mas o trio de arbitragem se equivocou e marcou impedimento.

Aos sete, Fahel apareceu entre a zaga adversária e desviou de cabeça, mas mandou para fora. Seis minutos depois, o lateral Bruno Vieira fez uma grande jogada individual pelo lado direito e mandou a bola por entre as pernas de Lomba. Fluminense 1 a 0. Com o gol sofrido, o Bahia não se entregou: aos 15, Neto carimbou a trave direita de Cavallieri com uma bomba disparada pela extrema direita.

Daí em diante, porém, o Bahia apagou e o Flu passou a controlar o ritmo do jogo. Aos 29, Rafael Sobis aproveitou a crista baixa do time da casa e a sobra na grande área para, com uma bomba, estufar as redes de Lomba e fechar a conta. Ao final do jogo, apesar do resultado indigesto, parte da torcida do Bahia aplaudiu e valorizou o esforço dos jogadores do Esquadrão. Perdeu de cabeça erguida.

