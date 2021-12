Bahia cria campanha para restaurar troféus com ajuda dos torcedores

Com intenção de preservar a memoria do clube, o Bahia construirá o Museu Tricolor na Arena Fonte Nova. Mas a etapa inicial deste passo contará com a ajuda do torcedor. Em parceria com a Kickante, plataforma de financiamento coletivo, o Esquadrão irá reformar 14 troféus. A campanha está aberta desde a última sexta-feira, 7, por meio do site.

Em fevereiro, o clube criou BBMPédia, seção que divulga jogos, números e curiosidades do clube. Agora, a instituição toma a iniciativa de que o torcedor contribua financeiramente. Na campanha, a torcida tem a opção de doar R$ 20, R$ 50 e R$ 100. As doações podem ser pagas por boleto ou cartão de crédito, divididos em até seis vezes. Até as 17h (horário da Bahia), mais de R$ 12 mil já havia sido arrecadados.

“Durante a pré-produção do nosso museu, nos deparamos com a absurda situação em que se encontram os nossos troféus. Percebemos que, historicamente, eles não foram cuidados de modo adequado pelas administrações antigas do clube. Procuramos empresas especializadas em restauração e selecionamos nossas 14 taças mais importantes para serem recuperadas ou replicadas. O valor total seria de aproximadamente R$ 100 mil”, explica Luiz Teles, coordenador do programa.

