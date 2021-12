Bahia 'cresce' 6 cm em primeiro teste de Charles Fabian

No que depender da primeira escalação testada por Charles Fabian no seu retorno ao Esquadrão, o torcedor pode esperar uma equipe de perfil bem diferente da que era comandada por Sérgio Soares. Saem os baixinhos, porém técnicos, do antigo treinador, para a chegada de um time de maior estatura.

No treino da tarde desta terça-feira, no Fazendão, o novo treinador armou um coletivo com Douglas Pires, Railan, Gustavo, Gabriel Valongo e João Paulo na defesa; Paulinho Dias, Souza, Eduardo e Rômulo no meio; e Kieza ao lado de Roger no ataque titular.

Considerando apenas os dez de linha, a equipe tem quase 1,80 m como média de altura. Metade deles igualam ou ultrapassam essa estatura: Gustavo (1,86 m), Gabriel Valongo (1,93 m), Souza (1,82 m), Roger (1,87 m) e Kieza (1,80 m).

Ao pegar como exemplo o último duelo sob o comando de Sérgio Soares, contra o Paysandu, o Bahia era quase seis centímetros mais baixo. Naquela escalação, com Douglas Pires, Railan, Gustavo, Robson e João Paulo; Paulinho Dias, Yuri, Tiago Real e Eduardo; Maxi e João Paulo Penha, apenas a dupla de zaga (1,86 e 1,81 m, respectivamente) era mais alta que a média de altura testada, nesta terça, por Charles Fabian.

Contra o Oeste, no próximo sábado, às 16h30, em Osasco, o comandante tricolor não conta com Tiago Real, Yuri e Maxi. O primeiro foi expulso contra o Paysandu e os outros dois receberam o terceiro amarelo.

Surpresa

A grande novidade do primeiro coletivo de Charles foi justamente a entrada de Gabriel Valongo. O zagueiro, atleta mais alto do elenco (tirando os goleiros) ficou apenas onze minutos em campo pelo Esquadrão nesse ano.

Foi na goleada por 4 a 1 para o Sport, em Recife, no dia 26 de agosto, placar que tirou o Bahia da Sul-Americana. O atleta entrou em campo aos 42 do 2º tempo e 'furou' uma bola na defesa que resultou no gol de Élber, o terceiro da derrota.

Os laterais Ávine, canhoto, e Cicinho, destro, que se recuperam de lesões, fizeram uma atividade física. Já o atacante Zé Roberto, curando-se de uma lombalgia, ficou na fisioterapia.

