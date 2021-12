Bahia corre risco de ficar sem casa para mandar seus jogos

O Bahia está, pelo menos por enquanto, sem casa para mandar seus jogos. O clube anunciou na segunda-feira, 30, através de pronunciamento de seu presidente, Marcelo Sant'Ana, que interrompeu as negociações para a renovação do contrato com a Arena Fonte Nova, que se encerra no próximo dia 7 de abril.

No comunicado, o mandatário coloca o Estádio de Pituaçu como o mando de campo do Tricolor a partir do próximo jogo, nos dias 11 ou 12 de abril, contra o Sport, pelas semifinais da Copa do Nordeste. O problema é uma cláusula, existente no contrato assinado entre a Fonte Nova e o governo do estado, que pode inviabilizar Pituaçu como tal.

Segundo a cláusula 12.3 do acordo, assinado em 2010, "fica desde já estabelecido que o Poder Concedente (governo do estado) não permitirá a realização de jogos oficiais de futebol no Estádio de Pituaçu, salvo indisponibilidade justificada da Arena".

Em outros termos, a concessionária tem o poder de vetar a realização de partidas na praça de administração estadual. Assim, as opções do Tricolor se limitariam ao estádio do arquirrival Vitória, o Barradão, ou praças esportivas vizinhas, como o Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Procurada, a Fonte Nova disse, através de sua assessoria, que só vai se manifestar quanto ao veto se não conseguir chegar a um acordo com o Bahia. A concessionária frisou que ainda se considera em negociações com o Tricolor.

A TARDE entrou em contato com a diretoria de comunicação do Bahia e solicitou do clube um posicionamento quando à existência da cláusula, se o Bahia estaria preparado para um possível veto da Fonte Nova e onde a equipe iria jogar caso isso acontecesse. O Tricolor respondeu que não iria fazer qualquer tipo de comentário sobre o assunto além do que havia sido declarado durante o pronunciamento de Sant'Ana.

Tempo para negociar



No mesmo pronunciamento, o presidente deixa claro que não dá as negociações como encerradas. "O Bahia continua disposto a negociar para jogar na Arena Fonte Nova, desde que o consórcio valorize, trate bem e respeite a torcida tricolor", publicou. Coincidentemente, os três próximos jogos do time acontecem fora de Salvador - contra o Nacional-AM, na quinta-feira, Juazeirense, no domingo, e Sport, na quarta, 8, ou quinta, 9 -, o que dá ao Bahia cerca de 13 dias para receber uma nova proposta.

Ainda no comunicado, Sant'Ana contextualizou o rompimento. "Durante quase quatro meses, a atual Diretoria Executiva, eleita pelos sócios, negociou a renovação do contrato com o consórcio responsável pela administração da Arena (…), sem sucesso", escreveu. E continuou: "O Bahia (...) não recebeu uma única proposta na qual a torcida e o clube fossem valorizados (…) Não se pode fechar os olhos diante dos repetidos problemas e da faltas de soluções.", continuou, sem no entanto entrar em detalhes quanto às divergências.

A concessionária, também em comunicado oficial, disse-se surpresa pela posição do Esquadrão. "A Fonte Nova (…) foi surpreendida pela posição da direção do Bahia em declarar publicamente que não jogará mais na arena. Isso porque, na última sexta-feira, dia 27/03, ficou acordado entre as partes que haveria mais uma rodada de negociações, após ambos terem apresentado propostas".

Histórico



A polêmica começou quando o presidente do Tricolor declarou, no início de fevereiro, que o Bahia poderia voltar a jogar em Pituaçu. "O contrato (com a Fonte Nova) vence em abril. Me parece que há a intenção de renovação. Se isso não acontecer, não tenho dúvida de que Pituaçu possa a torcida do Bahia", disse, na época.

O presidente, no entanto, nunca foi a público para explicar quais seriam os problemas encontrados na negociação. Nos bastidores, comenta-se que a Fonte Nova estaria tentando oferecer um valor menor do que o do atual contrato, de cerca de R$ 9 milhões anuais. Problemas encontrados nos últimos jogos, como demora na venda dos bilhetes, filas para entrar no estádio e atendimento deficiente nas lanchonetes, também pesaram contra o acordo.

O acordo ainda em vigência, em vigor desde abril de 2013, foi assinado ainda na gestão de Marcelo Guimarães Filho.



Veja o pronunciamento do presidente do Bahia:

