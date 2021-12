Bahia corre atrás de zagueiro e Titi é opção

Fazendo a análise mais superficial possível, o Bahia, na disputa do Campeonato Brasileiro, conta com um superataque e uma defesa pouco confiável. Afinal, o time marcou seis gols e sofreu dois logo na estreia, no último domingo, contra o Atlético-PR.

Logicamente que não por este 'motivo' a diretoria tricolor adicionou às suas necessidades de mercado a contratação de um zagueiro. Com a lesão do zagueiro Jackson, que em 2016 e no início deste ano era titular e carregava a faixa de capitão, a vinda de outro beque passou a ser prioridade.

O clube não admite oficialmente, mas a principal opção para substituir Jackson é um atleta que também foi capitão e uma referência quando defendeu o Esquadrão. Trata-se de Titi, que atualmente joga no Kasimpasa, da Turquia.

O xerifão, que ganhou o apelido carinhoso de Titibul durante sua estada no Fazendão de 2011 a 2015, é um dos destaques de sua equipe no campeonato nacional. Ele disputou 30 das 31 partidas que fez o Kasimpasa até então, todas como titular. Mais que isso, balançou as redes seis vezes. Contando outras competições e os jogos da temporada anterior, Titi já marcou 10 gols pelo clube turco, o mesmo número que alcançou pelo Bahia em quatro anos e meio.

No entanto, apesar do desempenho destacado, o zagueiro não renovou seu vínculo com o time, que termina no mês de junho. Este fato poderia facilitar a negociação com o Tricolor. Porém, ganhando um salário fora dos padrões do futebol nordestino, Titi teria de ceder bastante no aspecto financeiro para se adequar à realidade do Bahia.

A expectativa da cúpula do clube é que o atleta abra mão de alguns milhares de euros por conta do apreço que tem pelo Tricolor. No início de maio, ele, em conversa com um torcedor na rede social Instagram, revelou: "final do mês estamos na Boa Terra". Na época, o Bahia descartou a contratação. Agora, com a contusão de Jackson, o cenário mudou.

A reportagem tentou entrar em contato com o empresário de Titi, Carlos Leite. No entanto, seu telefone primeiro foi atendido por um assistente, e depois passou a cair sempre na caixa de mensagens.

Ainda sem resultado

Apesar da movimentação da direção para achar um substituto para Jackson, ainda não se sabe exatamente a gravidade de sua lesão no joelho. Ele, que já vinha passando por problemas físicos no mesmo local, sofreu uma entorse em treino no sábado. Segundo o coordenador médico do Bahia, Luiz Sapucaia, uma posição oficial só será dada pelo clube quando sair o resultado do exame, previsto para hoje.

"Mas, pelo exame clínico, parece uma lesão de menisco. Ele está com muita dor", afirmou Sapucaia, que continuou: "Se for mesmo uma lesão meniscal, o prazo de recuperação é de no mínimo 30 dias. Agora, tem que ver qual é o grau, e isso só com o exame. Há tipos de lesões no menisco em que a pessoa só volta a colocar o pé no chão depois de 60 dias".

Olho em Neilton

Surgiu ontem a notícia especulativa de que o São Paulo teria devolvido o atacante Neilton – que interessa ao Bahia – ao Cruzeiro, dono de seus direitos. Assim, a Raposa estaria à procura de outro clube para emprestar o atleta novamente.

Entretanto, o empresário do jogador, Hamilton Bernard, não confirmou a informação: "Não me passaram nada ainda. Só quando eu tiver uma posição concreta do São Paulo, se quer ou não o atleta, posso falar com os clubes interessados. Tem o Bahia, o Vitória, o Botafogo e outros".

