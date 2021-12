Bahia convoca sócios para reforma dos estatutos do clube

O Esporte Clube Bahia, publicou nesta terça-feira, 8, em um jornal local, o edital de convocação para a realização de uma assembleia geral em caráter extraordinário, no próximo dia 15 de janeiro, às 18h30, na Sede de Praia do clube, localizada no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Segundo o anúncio, a reunião irá tratar de "apreciar e deliberar sobre a reforma dos Estatutos do E. C. Bahia", além de "emendas aos estatutos que deverão ser entregues na secretaria do clube até 48 horas da data da assembleia".

A reforma do estatuto do tricolor baiano é uma das promessas de campanha do presidente Marcelo Guimarães Filho, desde sua primeira eleição, no final de 2008. Uma das aguardadas emendas da reforma é a abertura para que sócios possam votar na escolha do mandatário do clube.

adblock ativo