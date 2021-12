Bahia convoca reunião urgente após julgamento

Após a punição dada a Edson, Rodrigo Becão e Vinícius, o Esporte Clube Bahia anunciou uma convocação de caráter urgente com os conselheiros do time, a ser realizada nesta quarta-feira, 28.

O objetivo da diretoria é debater os resultados do julgamento de terça-feira, 27, no qual puniu três jogadores do Bahia e multou o Vitória em R$ 100 mil após as cinco expulsões além de punir quatro jogadores do Rubro-Negro.

As possibilidades serão debatidas, mas o vice-presidente do clube, Vitor Ferraz, descartou a desistência do Tricolor para o Campeonato Baiano deste ano, e de 2019.

