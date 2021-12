Bahia convoca assembléia geral para prestar contas do ano de 2018

Uma assembléia geral extraordinária (AGE) foi convocada para este sábado, 27, às 9h, na Arena Fonte Nova, com o intuito de prestar contas referentes ao ano de 2018 do Bahia. Na ocasião, o sócio-torcedor terá o direito de votar se aprovam ou não os dados que serão apresentados na reunião. Vale lembrar, que os portões serão abertos por volta das 8h30.

Além disso, uma outra assembleia ocorrerá na segunda-feira, 29, às 9h30, que se prolongará até as 17h. Para votar, o associado precisará levar seu cartão de sócio, documento oficial com foto e CPF.

Os sócios que não estiverem com seus nomes presentes na relação, poderão realizar no local a regularizar e também participar do evento. A diretoria do Tricolor estará presente no evento.

