Bahia contrata volante rebaixado com o Figueirense

O Bahia anunciou mais uma contratação para a temporada 2013. É o volante Pablo, 23 anos, que jogou a última Série A pelo Figueirense, equipe rebaixada como lanterna da competição. Além de volante, Pablo também pode atuar como meia e lateral.

O novo reforço do tricolor baiano foi revelado no Olaria e depois se destacou no Vasco da Gama, em 2007, quando o clube carioca tinha como seu gestor de futebol Paulo Angioni, atualmente dirigente no Esquadrão.

Após a boa temporada no Vasco, Pablo foi negociado como Zaragoza da Espanha, onde também jogou no Málaga e o Gimnástic de Tarragona. Retornou ao Brasil em 2010, quando jogou no Cruzeiro em 2010 e 2011.

No ano passado, jogou a temporada 2012 pelo Figueirense, onde atuou mais como lateral-direito, fazendo apenas partidas oito pelo Brasileirão na equipe que acabou rebaixada para a Segunda Divisão este ano.

O jogador já está em Salvador e será apresentado nesta quinta-feira, 24, no Fazendão.

adblock ativo