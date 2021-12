Pela postura do Bahia neste início de temporada, dá para ver que a diretoria tem buscado prioritariamente jogadores de um perfil: o de sucesso recente na Série B.

Quatro dos cinco reforços até agora atendem à exigência. Juninho e Luisinho fizeram boa campanha por Macaé e Santa Cruz, respectivamente, no ano passado. Edigar Junio, anunciado na quinta-feira, 7, foi destaque na Segundona do ano retrasado pelo Joinville.

O mais novo da 'lista' é o volante Danilo Pires, confirmado nesta sexta, 8, como reforço. Ele se destacou também com a camisa do Santa, mas na temporada retrasada.

O atleta, de 23 anos, porém, ainda não passa de um mero 'desconhecido' da torcida baiana. No ano passado ele foi emprestado ao Atlético-MG, onde pouco atuou: 10 partidas, sendo apenas uma como titular.

Vitor Villar Bahia contrata volante que estava no Atlético-MG

O repórter Henrique Queiroz, que acompanhou Danilo no time coral em 2014, descreveu o estilo do volante: "Ele também atua como primeiro volante, mas seu forte é atuar como segundo. Sai bem para o jogo, tem bom passe, chega com velocidade na área e chuta bem. Se for bem posicionado e bem treinado, o Bahia fez uma excelente contratação", disse.

Danilo pertence ao Santa Rita-AL até 2018, mesmo time para onde foi o zagueiro Ewerton, do Tricolor, por empréstimo, em dezembro último. O volante chega com contrato até o final deste ano.

Danilo começou no futebol pernambucano. Primeiro no Chã Grande, quando fez 7 gols em 15 jogos, em 2013. Depois, pelo Central de Caruaru, onde disputou 24 partidas e marcou 6 gols. Com o brilho no Estadual, acabou no Santa Cruz, onde chegou restando 33 jogos da Série B. Disputou 29 deles e marcou 7 gols.

"Quando ele veio, a gente não o conhecia e foi uma surpresa muito grande. Foi titular da campanha quase inteira e com destaque, tanto que foi para o Galo", disse Queiroz. "O Santa queria trazê-lo de volta, mas o Bahia foi mais competente", completou.

Após um trabalho físico pela manhã, o elenco, já com Danilo, fez um trabalho de posse de bola em campo reduzido. Neste sábado, 9, das 11h às 12h, Marcelo Lomba vai participar de um evento na Canaã Alimentos, na Pituba. Os dez primeiros sócios que comprarem acima de R$ 59 ganharão uma camisa autografada do goleiro.

