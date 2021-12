Bahia contrata vice-artilheiro da Copinha 2015

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 7, o que seriam as mudanças prometidas pelo presidente Marcelo Sant'Ana após a derrota para o Vila Nova na última terça. Foi a sexta nos últimos sete jogos.

A reformulação, a bem da verdade, não ultrapassou tanto assim os limites do campo: quatro atletas foram afastados, e o preparador físico Reverson Pimentel, demitido. Apesar do mandatário tricolor ter admitido a possibilidade, ninguém da direção de futebol foi desligado.

Foram afastados o lateral direito Hayner, o volante Danilo Pires, o meia João Paulo Penha e o atacante Thiago Ribeiro. Todos devem ser negociados.

"É comum em qualquer clube fazer ajustes quando o resultado não chega. Fizemos uma troca de técnico e agora vamos trazer reforços. Em contrapartida, atletas não ficarão", disse o diretor de futebol tricolor, Nei Pandolfo.

O dirigente espera anunciar as contratações "o mais rápido possível": "As negociações estão em andamento. A expectativa é voltar da parada [de seis dias de treino em Porto Seguro] com reforços", disse, sem citar nomes ou posições.

De novidade apenas a chegada do atacante João Paulo, de 19 anos, que foi vice-artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Junior no ano passado pelo São Paulo. Ele chega por empréstimo até maio do ano que vem, com salários pagos integralmente pelo Tricolor paulista. Se for vendido nesse meio tempo, o Esquadrão ficará com 20% do valor.

João Paulo estava na lista de 31 atletas que embarcariam para Porto Seguro nesta quinta, às 23h50, onde participarão de uma maratona de treinos em dois períodos até quarta, 13. Na sexta, 15, o Bahia enfrenta o Sampaio Correa em São Luís.

Afastados

Danilo Pires fez 28 jogos pelo Bahia, 14 na Série B, e marcou dois gols. O empresário do atleta, Fábio Britto, alega que o volante estava insatisfeito por jogar fora da sua posição e recebeu propostas para deixar o clube. O Santa Cruz, que defendeu em 2014, deve ser o seu destino.

Segundo uma fonte do clube, o atleta também teria cometido atos de indisciplina nos últimos jogos. Danilo se defendeu: "Alguém está de brincadeira. Sou um cara tranquilo, não gosto de confusão", disse. "[Sobre a dispensa] você tem que perguntar para a diretoria. Eu recebi propostas de clubes da Primeira Divisão e vou aceitar", completou.

Já Thiago Ribeiro, que chegou há três meses ao clube, vai embora com 23 jogos e dois gols marcados. Pandolfo afirmou: "No futebol, tudo acontece muito rápido, e ele não se adaptou aqui. Isso acontece. Existe uma negociação com um time do exterior e estamos esperando que isso ocorra".

