Bahia contrata veterano Jean para preparar goleiros da base

O Esquadrão anunciou, na tarde desta terça-feira, 3, a contratação do ex-goleiro e ídolo do clube, Jean. Pai do goleiro Jeanzinho, que faz parte do time profissional, o ex-arqueiro agora integra a comissão técnica da divisão de base e irá atuar na preparação e formação de goleiros.

Além dele, fazem parte da equipe: Jailson Melo Costa (Takeshita) como treinador e Alberto Praz na função de preparador físico. Jean já iniciou os trabalhos no Bahia, já nesta terça, comandando atividade com garotos do time sub-14.

