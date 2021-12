Bahia contrata Sassá, mas empresta atacante ao Feirense

Artilheiro do campeonato baiano em 2010 e 2011 jogando pelo Ipitanga, o atacante Sassá foi contratado pelo Bahia até o final de maio. Mas o baiano de 24 anos pode nem mesmo vestir a camisa do Tricolor baiano.

É que Sassá será emprestado até maio para o Feirense, onde ficará sob observação do comando técnico do Esquadrão, que, caso aprove o seu desempenho na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano pelo time de Feira de Santana, será aproveitado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro.

Revelado pela seleção de Senhor do Bonfim no Campeonato Intermunicipal de Seleções da Bahia, Sassá já defendeu Galícia, Vila Nova-GO e Ipitanga, onde se destacou sendo artilheiro do Baiano por dois anos consecutivos. Em 2011, foi negociado para o futebol português, tendo uma apagada passagem pelo Paços de Ferreira, onde não marcou nenhum gol.

Caso consiga vestir a camisa do Bahia, Sassá estará realizando um sonho de criança. Em entrevista ao A Tarde Esporte Clube, em 2011, confessou ser torcedor do Esquadrão: "Todo mundo lá em casa é tricolor. Eles ficam com raiva (quando faço gols no Bahia), mas depois entendem que é meu trabalho. Eu tenho o sonho de jogar pelo Bahia. Minha família também ficaria feliz seu eu jogasse lá".



