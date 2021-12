Bahia contrata por empréstimo o atacante Marquinhos Gabriel

Setor mais criticado do elenco do Bahia, o ataque acaba de ganhar mais um reforço para a temporada 2013. É o atacante Marquinhos Gabriel, 22 anos, que vem por empréstimo do Internacional-RS até o final do ano. O jogador foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 22, no Fazendão.

Marquinhs tem 22 anos e nasceu no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Selbach, a 230 km da capital Porto Alegre. Ele começou a carreira profissional no Inter, em 2009. Antes passou pelas divisões de base do América/RS, Juventude/RS e Passo Fundo/RS, até chegar ao Colorado em 2007.

Sua estreia profissional foi em 2009, no Brasileirão, contra o Goiás, marcando um dos gols da partida. Em 2011, Marquinhos foi emprestado ao Avaí. Ano passado, disputou a Série A pelo Sport.

FICHA DO JOGADOR:



Nome: Marcos Gabriel do Nascimento

Data de Nascimento: 21 de julho de 1990

Local de Nascimento: Selbach/RS

Altura: 1,74m

Peso: 70 Kg

Clubes que atuou: Internacional/RS (2009 a 2011), Avaí (2011) e Sport (2012)

Títulos: Copa FGF( 2009 e 2010), Campeonato Brasileiro Sub-23(2010), Recopa Sul-americana (2011)



adblock ativo