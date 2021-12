Bahia contrata o atacante William Barbio, ex-Vasco

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 8, a contratação do atacante William Barbio, jogador que vem por empréstimo até o final de 2013. Barbio estava atualmente no Atlético-GO, mas seu passe ainda pertence ao Vasco. Foi no Vasco que Barbio, 20 anos, trabalhou com o técnico do Bahia, Cristóvão Borges.

O novo contratado do tricolor baiano começou no futebol no Nova Iguaçu, onde se profissionalizou em 2010. Barbio ganhou destaque no campeonato carioca de 2011, sendo após a competição contratado pelo Vasco.

Este ano, Barbio foi emprestado para o Atlético Goianiense, onde marcou cinco gols no campeonato goiano. Como vinha treinando normalmente no Atlético-GO, o jogador poderá estar à disposição de Cristóvão Borges em breve.

Sua apresentação oficial está marcada para esta sexta-feira, 9. Antes, o jogador passa por exames médicos para confirmar sua contratação.



