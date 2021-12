Bahia contrata o atacante Cláudio Pitbull

Dono do pior ataque da Série (empatado com a Portuguesa), com 12 gols em 15 jogos, o Bahia segue buscando opções para reforçar o setor. Na manha desta quinta-feira, 9, o tricolor baiano anunciou a contratação do atacante Cláudio Pitbull, 30 anos, que estava no Manisaspor, equipe atualmente na segunda divisão do futebol turco.

O experiente atacante começou sua carreira profissional no futebol no Grêmio, em 1999, e começou a ganhar destaque em 2002, quando foi emprestado para o Juventude e ajudou a equipe do interior gaúcho a ficar na sétima posição no Brasileirão daquele ano.

No seu retorno ao Grêmio, marcou 19 gols pelo tricolor gaúcho no Brasileiro de 2004, sendo o artilheiro da equipe no campeonato, chamando atenção do Porto de Portugal, que contratou o jogador.

Cláudio acabou não tendo muitas oportunidades no Porto e passou em clubes como Al-Ittihad da Arábia Saudita, Santos, Fluminense e Acadêmica de Portugal, sem muito destaque. Voltou a ter uma boa fase no Vitória de Setubal de Portugal na temporada 2007/2008, marcando 8 gols. Ajudou sua equipe a conquistar a classificação para a Taça Uefa, além de ter conquistado a Taça da Liga de Portugal.

Depois, passou pelo futebol romeno e pelo Marítimo, de Portugal, mas com passagens discretas. Reencontrou uma boa fase de gols no Vitoria de Setubal, quando marcou 11 gols na temporada 2010/2011. No início deste ano, Cláudio se transferiu para o Manisaspor, da Turquia, onde acabou atuando poucas vezes, sem marcar nenhum gol, amargando ver sua equipe rebaixada para a segunda divisão do futebol turco.

O jogador já está em Salvador e será apresentado para a imprensa na tarde desta quinta-feira, 9, antes do treino do Bahia no Fazendão.

FICHA DO JOGADOR:

Nome: Cláudio Mejolaro

Data de Nascimento: 08/01/82

Natural de: Porto Alegre-RS

Altura: 1,73m

Peso: 75kg

Clubes: Grêmio, Juventude, Porto, Al Ittihad, Santos, Fluminense, Académica, Vitória de Setúbal, Rapid Bucareste, Maritimo e Manisaspor.



