Bahia contrata novo gestor para as divisões de base

O Bahia tem um novo gestor das divisões de base. Trata-se de Marcelo Vilhena, de 42 anos, que tem passagens por Atlético-PR, Atlético-MG e Cruzeiro. Ele chega para substituir Marcelo Lima e comandará a categoria até o sub-23, que anunciou o meia-campista Flávio na tarde desta quinta-feira, 22.

Nascido em Belo Horizonte (MG), Vilhena se formou em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com especialização em Treinamento Esportivo, mestrado com ênfase em Treinamento Esportivo e doutorado em Ciência do Esporte. É instrutor do curso da CBF para licenças B e C e aluno de um dos cursos para retirada da Licença A de treinador profissional.

Marcelo Vilhena iniciou a carreira de treinador de times de base em 2006, quando esteve no sub-14 do América Mineiro. No Coelho, também comandou a equipe infantil (sub-15). No Cruzeiro, em duas passagens, esteve na beira do gramado com os times sub-14, 15 e 17.

Por três anos, ele foi o gestor da base do Atlético-PR após também ser treinador do sub-23 e do sub-18 da equipe, além de auxiliar fixo do elenco profissional do Furacão. Atualmente, Vilhena estava no Atlético-MG, onde trabalhava como coordenador técnico das equipes de iniciação do Galo.

adblock ativo