Bahia contrata lateral com aval do auxiliar Barroca

O Bahia anunciou a contratação do lateral-esquerdo Romário, de 20 anos, que estava no Audax-SP, equipe que jogou a Série A2 Paulista e está disputando a Copa Paulista. O jogador chega com aval do auxilar do Bahia Eduardo Barroca, que treinou o jogador na equipe paulista.

Romário começou sua carreira na base do Audax-SP, onde ficou entre 2005 e 2009. Em 2010, ele foi para a equipe sub-20 do Porto (Portugal), mas acabou retornando para o time paulista este ano.

Na coletiva de apresentação, Romário afirmou que tem como característca "primeiramente defender, mas sempre que possível chegar na frente". Do atual elenco, o novo contratado conhece apenas o atacante Denilson, outro atleta que também veio do Audax-SP.

O jovem lateral de 20 anos pode fazer sua estreia já nesta quarta-feira, 5, no jogo contra o Atlético-MG, às 19h30, em Pituaçu. Romário vinha jogando normalmente pelo Audax, atuando na última quarta-feira pela Copa Paulista, no empate em 1 a 1 contra o São Bernardo.

Caso o jogador seja regularizado na CBF até esta terça-feira, 4, sua escalação dependerá apenas do treinador Jorginho. Como o lateral Jussandro está suspenso e o Gerley, outro jogador da posição que está no elenco, foi rebaixado para o sub-23 do time, a única outra opção de Jorginho seria a improvisação do volante Hélder no setor.

Romário é o sexto lateral-esquerdo do Bahia na temporada 2012. Além dele, passaram pelo posto este ano Ávine (atualmente no departamento médico), o boliviano Gutiérrez (que deixou o clube), Jussandro, Gerley (rebaixado para o sub-23), além do volante Hélder, que disputou algumas partidas adaptado no setor.

Veja a ficha do novo lateral-esquerdo do Bahia:

Nome: Romário Guilherme dos Santos

Data de nascimento: 13/03/1992

Local de nascimento: Diadema-SP

Altura: 1,71m

Peso: 72kg

Clubes: Audax-SP e Porto (Portugal)

Veja o vídeo com alguns momentos da carreira de Romário:

