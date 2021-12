Bahia contrata jovem goleiro que estava no Cruzeiro

O Bahia anunciou mais um reforço para a temporada 2013. É o goleiro Douglas Pires, 21 anos, que chega por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final do próximo ano.

Douglas chega para ser o terceiro goleiro do tricolor baiano, que já tem no elenco o titular Marcelo Lomba e o reserva Omar.

O novo contratado do Bahia é natural de Jataí/GO e começou sua carreira na divisão de base do Cruzeiro em 2007, aos 16 anos. Douglas chegou a ser emprestado para o time sub-20 do Benfica em 2010, onde ficou por um ano. Em 2011, o Cruzeiro emprestou o atleta para o Monte Azul/SP e Tupi/MG. Este ano, jogou o Campeonato Mineiro pelo Nacional de Nova Serrana. Voltou ao Cruzeiro em julho, integrado ao grupo que disputou a Série A, mas sem jogar nenhuma partida na competição.

O jogador é uma indicação do preparador de goleiros do Bahia, Ricardo Palmeira, que treinou o atleta quando trabalhou na base do Cruzeiro. "Douglas é um goleiro com muito potencial e que trabalhou comigo no Cruzeiro. Tecnicamente é um dos melhores que trabalhei. Vejo ele com um futuro brilhante e que com certeza vai honrar a camisa tricolor", comentou Ricardo, por meia da nota divulgada no site oficial do clube.

Outra curiosidade da carreira de Douglas Pires é a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara de 2011, ao lado dos tricolores Madson e Rafael Gladiador.

Veja a ficha de Douglas Pires:

Nome: Douglas Moreira Pires

Data de nascimento: 30/01/1991

Local de nascimento: Jataí/GO

Altura: 1,91m

Peso: 86kg

Times: Cruzeiro (2007 a 2009 - Base), Benfica (2009 - 2010 - Base), Cruzeiro (2010 - Base), Monte Azul/SP (2011), Tupi/MG (2011), Nacional/MG (2012) e Cruzeiro (2012).

