Bahia contrata atacante por empréstimo de um ano e meio

Com uma lacuna técnica no seu setor ofensivo – que vem tendo um revezamento entre os contestados Élber e Rogério nos primeiros jogos do ano –, o Bahia acertou nesta quarta-feira, 6, a contratação do atacante Arthur Caíke.

O jogador teve relativo destaque nas últimas três edições da Série A do Brasileiro, vestindo a camisa de Santa Cruz e Chapecoense. Nessas competições, somou um total de 18 gols em 81 jogos – média aproximada de um tento a cada quatro partidas, contra 1/6 de Rogério e 1/9 de Élber no mesmo período.

Aos 26 anos, o cearense de Barbalha chega por empréstimo do Al-Shabab, da Arábia Saudita, clube que o contratou no meio de 2018 logo após um impasse em transferência anterior para o Pyramids, do Egito. No Al-Shabab, ele marcou seis gols em 15 partidas (12 delas como titular). O contrato com o Esquadrão é até junho de 2020.

Arthur Caíke é o 12º reforço para o time principal anunciado pelo Bahia para esta temporada. Dessas contratações, sete foram para o setor ofensivo, sejam meias ou atacantes.

