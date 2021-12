Bahia contra recordes negativos

Há três partidas o Bahia só perde no Brasileirão. Além disso, nesses três jogos, o tricolor não marcou um gol sequer. Combinados, os dois fatos negativos fazem com que a atual sequência de partidas do clube seja a pior desde o retorno do Esquadrão à Série A, em 2011.

Na campanha do campeonato de 2012, o Bahia perdeu três jogos consecutivos por duas vezes. Contudo, nas duas sequências não passou por todos os embates em branco, marcando ao menos um tento.

Já no Brasileirão de 2011, o tricolor, assim como agora, ficou por três jogos sem fazer gols, mas a ineficácia do ataque não foi acompanhada pela defesa, que não foi vazada duas vezes e garantiu dois empates ao Bahia durante o jejum.

Desta maneira, uma nova derrota, domingo, contra o Santos, na Arena Fonte Nova, deixaria o tricolor com o recorde negativo de quatro insucessos consecutivos desde sua volta ao Brasileirão. Se não fizer pelo menos um gol, o Bahia também bate seu pior desempenho em número de partidas sem balançar as redes adversárias.

Para o técnico Cristóvão Borges, o momento de instabilidade do Bahia preocupa, mas ele acredita que seja algo natural em um torneio longo como o Campeonato Brasileiro.

"O nosso time já teve uma sequência de boas vitórias, inclusive, de boa performance. Mas o que estamos vivendo agora é um momento que muitas equipes passam no campeonato", disse o treinador, em entrevista após a derrota para o Atlético-MG, na quarta-feira.

O comandante do Bahia avalia que o grupo não se abalou com as três derrotas seguidas. "Nosso grupo está fortalecido mentalmente e não tem essa de se abater, não. Temos capacidade de reação e acreditamos muito que vamos mudar esse cenário", finalizou.

Três opções

No treino desta sexta, 16, no Fazendão, os jogadores de linha titulares que participaram do jogo contra o Atlético-MG, quarta-feira, fizeram apenas um treino na academia.

Assim, dos garantidos em campo no jogo de amanhã apenas o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Titi, que volta de suspensão, disputaram o coletivo.

Também estiveram presentes na atividade os laterais-direitos que briga pela vaga em aberto no setor: Madson, Angulo e Neto. O primeiro deles, que vinha como titular antes de ser suspenso, é o favorito.

adblock ativo