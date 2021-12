Bahia conta com retorno de titulares experientes para próxima partida

É o clichê dos clichês, mas também é muito difícil contra-argumentar. Nos momentos de pressão, em que tudo parece dar errado, vale sempre contar com a experiência para saber lidar com as complicações que aparecem.

No caso do Bahia, este é um detalhe positivo no qual os tricolores podem se apoiar para a próxima partida, no feriado desta quinta-feira, 12, em São Paulo, contra o Palmeiras.

Isso porque seus três titulares mais experientes (ou, sem eufemismo, mais velhos), que não atuaram no frustrante empate por 1 a 1 com o Coritiba, na Fonte Nova, voltam para encarar o Verdão.

A boa notícia coincide com a chegada do técnico Paulo César Carpegiani, que, com 68 anos, é o mais velho e aquele com maior tempo de carreira na função entre todos os times da Série A. No Fazendão desde a última quinta, ele deverá apostar num time 'cascudo', com os retornos do zagueiro Lucas Fonseca, 32, e do lateral direito Eduardo, 30, que, ante o Coxa, cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Outro que volta é o volante Renê Júnior, 28, após três partidas de molho. Ele levou um tostão durante o embate com o Atlético-GO, há quase um mês, e ficou com um edema na coxa. Já recuperado, treinou como titular no sábado e sua chance de iniciar a partida é grande.

Com o trio em campo, levando em conta as escolhas mais recentes do técnico Preto Casagrande – que, demitido na última terça, reassumiu a função de auxiliar – e os primeiros testes de Carpé, o time titular passaria a uma média de idade de 25,1 anos. Diante do Coritiba, a média foi de 24,1, a mais baixa do Bahia em todo o Brasileiro. Na ocasião, o zagueiro Everson, de apenas 20 anos, teve de fazer sua estreia como profissional em um jogo de competição nacional improvisado como lateral direito. Terminou falhando no gol de empate da equipe paranaense. Além disso, jogou na zaga Thiago Martins, que debutou como titular. Ele tem 22 anos, contra os 32 de Lucas Fonseca.

Outro atleta dos mais experientes, Juninho, 31 – que não é titular, mas pode seguir na equipe como substituto do suspenso Edson, 26 – afirmou que o grupo precisa aproveitar ao máximo os dias de treino sob a batuta de Carpegiani para corrigir erros. Este é o último longo intervalo entre partidas nesta edição do Brasileiro: "Temos que aproveitar os dias para trabalhar, nos dedicar muito. Não pode só ficar da boca para fora, temos que nos dedicar realmente. Nada vence o trabalho. Nossa equipe já mostrou que tem qualidade. Então, cabe à gente mostrar isso outra vez".

Por força de contrato, Thiago Martins, Allione, 22, e Matheus Sales, 22, não vão poder atuar contra o Palmeiras, que os emprestou ao Bahia. Além de Edson, Tiago, 27, também está fora por suspensão. Carpegiani tem indicado Rodrigo Becão, 21, como substituto.

Domingão de folga

Depois de três dias seguidos com treinos táticos comandados por Carpé no Fazendão, o domingão foi de folga. Hoje os trabalhos serão retomados. Além dos retornos, a principal novidade deverá ser a entrada do atacante Edigar Junio. O meia Régis é outro que pode ganhar oportunidade.

