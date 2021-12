Bahia conta com retorno de atacantes para tentar superar Vasco

Há dois jogos sem vencer, o Bahia busca reagir no Campeonato Brasileiro bem diante de um adversário direto na luta contra o rebaixamento: o Vasco. Para o duelo desta segunda-feira, 14, às 20h, em São Januário (RJ), o técnico Enderson Moreira poderá contar com os atacantes Elber e Gilberto, liberados pelo departamento médico.

Os atacantes vão retornar ao time titular nas vagas de Clayton e Edigar Junio, que estiveram em campo na vitória por 2 a 1 contra o Botafogo, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana na Fonte Nova. O Bahia tem feito uma campanha regular no Brasileirão e soma 29 pontos, contra 25 do Vasco, na zona de rebaixamento. Na rodada anterior empatou em casa, por 1 a 1, com o Palmeiras.

As novidades não param por aí. O zagueiro Lucas Fonseca e o meia-atacante Zé Rafael também treinaram normalmente neste domingo entre os titulares. Os dois ficaram de fora da última partida do Bahia.

"É um jogo de seis pontos. Sempre é difícil jogar em São Januário, mas sabemos do nosso potencial e podemos superá-los. Temos que tomar muito cuidado e pensar que podemos manter a diferença em relação a um adversário que luta para permanecer na divisão", previu o treinador.

