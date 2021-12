Bahia conta com retorno de 4 jogadores contra Vila Nova-MG

O Bahia vai poder contar com o retorno de quatro jogadores para estreia do Bahia na Copa do Brasil. Ausentes do confronto pelo Campeonato Baiano, no último domingo, 16, Lucas Fonseca, Guilherme Santos, Rafael Miranda e Rafinha foram relacionados pelo técnico Marquinhos Santos para a partida contra o Vila Nova-MG, nesta quarta-feira, 19, às 22h, na cidade de Nova Lima, interior mineiro.

Após cumprir suspensão no Baianão, o zagueiro Lucas Fonseca disputa vaga no setor defensivo com Demerson. O lateral-esquerdo Guilherme Santos e o volante Rafael Miranda foram poupados no jogo diante o Vitória da Conquista. A expectativa é que os dois voltem ao time titular. Já Rafinha, que se recuperou de uma lesão na coxa, deve ficar como opção no banco.

Em contrapartida, o Esquadrão não poderá contar com o volante Fahel, que cumpre punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão na partida diante o Santa Cruz, na Copa do Nordeste.

O atacante Maxi Biancucchi segue fora por conta de uma contusão na panturrilha. Com conjuntivite, os laterais Galhardo e Madson e o volante Hélder também foram vetados. O meia Wangler, recuperado de uma pubalgia, vai ficar em Salvador para aprimorar a parte física.

A delegação do Bahia viaja para Minas Gerias na noite desta terça, 18.

