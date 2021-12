Bahia conta com retorno de 3 jogadores para duelo direto contra a Chapecoense

Abatido com a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana frente ao Atlético-PR, nos pênaltis, o Bahia tenta juntar os cacos e seguir com o objetivo de confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. No confronto direto contra a Chapecoense, neste domingo, às 18 horas (da Bahia), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o time baiano pode se distanciar de vez na zona de rebaixamento.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira não contará novamente com o atacante Gilberto, principal destaque do time, vetado pelo departamento médico - tem uma lesão no joelho. No entanto, terá o zagueiro Jackson e os meias Gregore e Ramires que ficaram de fora da partida contra o Atlético-PR. O Bahia venceu na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0, mas perdeu a vaga na cobrança de pênaltis por 4 a 1.

Enderson Moreira acha que o bom futebol mostrado pelo time nos últimos jogos pode superar o lado emocional, com a decepção pela eliminação na Sul-Americana. A ordem é seguir adiante no Brasileirão. "Agora é jogar em casa e voltar ao nosso perfil, de ter posse de bola e ditar o ritmo de jogo. Espero que a gente possa sair com o resultado positivo", disse Jackson, confirmado na defesa.

Com 37 pontos, o Bahia tem três de folga para a Chapecoense, primeiro time dentro do rebaixamento e seu rival na Arena Fonte Nova. Mesmo se derrotado, só será ultrapassado em caso de uma goleada histórica porque leva ampla vantagem no saldo de gols: - 4 a -15.

