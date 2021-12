Bahia consulta federações, mas novela Romagnoli não termina

Ainda no gramado, após erguer a taça da Libertadores como capitão do San Lorenzo, o meia Romagnoli falou sobre seu futuro. "Sou um homem de palavra e irei para o Bahia".

No entanto, não é certo ainda que o argentino vai vestir a camisa tricolor. Nesta quinta-feira, 14, a diretoria de futebol do Esquadrão fez consultas à CBF e à Federação Argentina de Futebol (AFA), mas não obteve resposta concreta. Por isso, não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Romagnoli assinou, em janeiro, um pré-contrato com o Bahia, no qual garantia se apresentar no dia 1º de julho e defender o time por um ano e meio. Porém, o meia permaneceu no San Lorenzo até a decisão continental disputada na última quarta - dia do fechamento da janela internacional de transações - sob o argumento de que seu contrato com o clube argentino previa extensão em caso de competição da Conmebol em andamento.

Nos últimos dias, o Bahia tem mantido contato diário com o agente do jogador, Shai Lerner, e ficou definido que, caso ele possa atuar pelo Esquadrão, o clube retiraria a ação na Fifa na qual cobra multa de US$ 500 mil ao atleta por não ter cumprido o pré-contrato.

Um comunicado da CBF, enviado na última segunda, pontua que jogadores livres poderiam assinar com clubes brasileiros desde que o fim do contrato com o time anterior tivesse acabado antes do dia 13, exatamente a data da final da Libertadores. Cogita-se ainda que o Bahia possa esperar o Mundial de Clubes, em dezembro, para contar com o reforço apenas em 2015.

A luta do clube para contar com o meia explica-se também pelo desejo de Gilson Kleina. "Se Romagnoli vier, será uma grande contratação e ele será recebido de braços abertos", disse.

