Bahia considera alta pedida do atacante Gilberto

Um vídeo divulgado pelo atacante Gilberto em rede social, no qual ele conversa com a esposa sobre a vontade de continuar em Salvador, encheu tricolores de esperança. O atleta é a prioridade entre aqueles que o Bahia tenta renovar para a próxima temporada.

No entanto, a negociação com o centroavante esfriou nos últimos dias. A diretoria tricolor considerou o vídeo uma “jogada” de Gilberto, já que no mesmo dia [segunda-feira] ele apresentou uma proposta de renovação que o clube considerou “ainda mais alta do que o esperado”. E o jogador já ganha acima do teto salarial estabelecido para 2018: R$ 150 mil – no ano que vem, há previsão de aumento desse número.

O nome de outro camisa 9 também pintou nesta terça-feira, 11, como especulação de reforço. Trata-se de Tréllez, que hoje defende o São Paulo, mas que, quando atuava pelo Vitória, foi acusação de racismo pelo então volante tricolor Renê Júnior.

O clube confirma que o colombiano entrou numa lista de atletas monitorados pelo Bahia, mas admite que o ‘caso Renê Júnior’ pesa e a contratação não deve ser feita.

